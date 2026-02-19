Tânăr din Târgu Ocna, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție. O patrulă de poliție l-a surprins când încerca să se apropie de fosta concubină

Un tânăr din Târgu Ocna a fost reținut, pe 18 februarie, de polițiștii din stațiune, pentru încălcarea ordinului de protecție.

Din verificările efectuate, o femeie în vârstă de 52 de ani, beneficiară a unui ordin de protecție emis în luna ianuarie a acestui an, pe o perioadă de 3 luni, a fost abordată pe stradă de fostul concubin, un bărbat de 31 de ani, deși acestuia îi era interzis să se apropie sau să ia legătura cu aceasta. Cei doi au fost surprinși de o patrulă de poliție.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.