Tânăr legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină stradă, la Găiceana. Patru bărbați au fost reținuți

Scene șocante într-o comună din județul Bacău – un tânăr de 22 de ani a fost legat cu mâinile la spate de un indicator rutier și agresat timp de aproape o oră, sub privirile mai multor persoane.

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, au documentat activitatea infracțională a patru bărbați din comuna Găiceana, bănuiți de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 2 mai, în jurul orei 21:00, pe un drum public din comuna Găiceana. Cei patru suspecți ar fi imobilizat un tânăr de 22 de ani, legându-l cu mâinile la spate, cu o sfoară, de un indicator rutier aflat pe marginea carosabilului.

Victima ar fi fost ținută astfel aproximativ o oră, timp în care agresorii ar fi exercitat acte de violență asupra sa. Polițiștii precizează că incidentul s-a petrecut în prezența altor persoane, provocând o stare evidentă de tulburare a ordinii publice.

În urma activităților investigative și operative, polițiștii i-au identificat și depistat pe cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 50 de ani, toți din comuna Găiceana.

Pe data de 6 mai, după administrarea probatoriului, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Suspecții au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.