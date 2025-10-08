Tânăr străin, păgubit de 5.500 euro! Banii i-au fost furați în timp ce călătorea cu o mașină chemată prin aplicația ride-sharing

Polițiștii din Onești au fost sesizați de către un tânăr de 22 de ani, cetățean străin, că, în timp ce se deplasa din județul Sibiu către județul Iași cu un autocamion, prin intermediul unei aplicații de ride-sharing, a constatat lipsa unei sume de bani pe care o avea într-un plic, în interiorul ghiozdanului personal.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat alte două persoane care se aflau în autocamion, respectiv șoferul, un tânăr de 24 de ani din județul Gorj și un bărbat, de 37 de ani, din județul Iași, pasager preluat de asemenea din județul Sibiu, prin intermediul aceleiași platforme de ride-sharing.

Din cercetări a rezultat că bărbatul de 37 de ani, aflat lângă ghiozdanul tânărului de 22 de ani, ar fi sustras un plic cu bani pe timpul deplasării, iar, în momentul unei opriri într-o stație de distribuție carburanți, în municipiul Onești, ar fi coborât din autocamion și ar fi ascuns plicul în proximitatea unui bloc din municipiu.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat locul indicat de către cel în cauză și plicul care conținea 5.500 de euro, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului de 37 de ani, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.