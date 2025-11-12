Tânără rătăcită cu mașina prin pădurea din Mărgineni! Polițiștii au ajutat-o să ajungă acasă

Drum cu peripeții pentru o tânără de 25 de ani, care se întorcea acasă cu autoturismul prin pădurea din comuna Mărgineni. Femeia s-a rătăcit și a cerut ajutor prin 112.

Pe data de 11 noiembrie polițiștii din cadrul Postului de Poliție Hemeiuș au acționat prompt pentru depistarea unei tinere care se rătăcise în pădure.

Tânăra de 25 de ani se întorcea spre casă cu autoturismul, prin pădurea din comuna Mărgineni și întrucât s-a împotmolit în nămol, aceasta a decis să continue deplasarea pe jos neavând semnal la telefon.

A parcurs aproximativ 4 km pe jos până a ajuns într-o zonă cu semnal de unde a apelat numărul de urgență 112. Polițiștii au ținut legătura telefonic cu tânăra pe întreg parcursul până la găsirea acesteia.

Tânăra a fost ajutată de polițiști care, după ce s-au asigurat că este în siguranță, s-au întors în pădure și cu sprijinul unui pădurar din zonă și i-au scos autoturismul din noroi pentru ca aceasta să ajungă acasă.