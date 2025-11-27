Târgul de Crăciun din Bacău începe vineri! Vezi programul festiv și ora la care se aprind luminile de sărbători

Târgul de Crăciun ddin Bacău se deschide vineri, 28 noiembrie, ocazie cu care va avea loc aprinderea luminilor festive din bradul amplasat in Piața Tricolorului, la ora 17:15.

Căsuțele de lemn vor fi amplasate tot în Piața Tricolorului. Acestea vor putea fi folosite de comercianți în perioada 28 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, pentru desfășurarea activităților specifice sărbătorilor de iarnă. O parte din căsuțe vor fi puse la dispoziție cu titlu gratuit instituțiilor publice școlare si celor cu activitate socială.

Cei mici pot să îi scrie Moșului scrisori, pe care le pot aduce la una dintre cele 4 căsuțe amplasate în Piața Tricolorului (lângă brad), pe insulă, în Parcul Nord și în cartierul Narcisa (în apropiere de stația de autobuz).

Programul Târgului de Crăciun din Bacău

Vineri, 28 noiembrie 2025, în Piața Tricolorului vor avea loc mai multe concerte și evenimente artistice, după cum urmează:

16:00 – 16:45 TralalaKids – prof. Paula Florescu

16:45 – 17:15 Corul Fantasia al Colegiului Național de Artă ”George Apostu”

17:15 – 17:20 Aprinderea bradului de Crăciun și a iluminatului festiv

17:20 – 17:40 Sing with Sopr. Daniela Dumitru

17:45 – 18:30 Funky Groove band – coordonator: prof. Tudor Barcan

18:30 – 18:40 Erin Chiriac

18:45 – 19:10 Sing & Joy – prof. Andreea Simon

19:10 – 20:00 Elisabeta Unguru și Grupul Folcloric de copii “Glasuri de Tezaur”

Prezintă: Antonia și Ramona Ciofu

Totodată, vor mai avea loc o serie de evenimente private, avizate de către municipalitate, precum trenulețul lui Moș Crăciun (în perioada 12-14 decembrie) sau caravana Coca Cola, în Piața Tricolorului, (doar în data de 10 decembrie, în intervalul orar 15:00 – 21:00). De asemenea, în Pasajul Revoluției va avea loc amplasarea unui visionarium sub forma unei sănii a lui Moș Crăciun, iar participanții vor purta ochelari VR pentru o aventură cinematică cu durata de 10 min (în perioada 4 -28 decembrie 2025, între orele 10:00 – 21:00).

O altă locație va fi platoul din fața Bazinului de înot Bacău unde, vor fi amplasate 15 căsuțe tematice cu produse comerciale și Casa lui Moș Crăciun, care va găzdui programe artistice și momente festive, ateliere de creație pentru copii și activități interactive cu animatori.

Programul va fi mereu actualizat pe pagina oficială de Facebook – Municipiul Bacău.