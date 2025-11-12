Tată din județul Bacău, acuzat de viol și alte abuzuri grave asupra propriilor copii. Procurorii cer arestarea preventivă

Procurorii cer arestarea preventivă a unui bărbat din județul Bacău, acuzat că și-a abuzat copiii în repetate rânduri.

Foto arhivă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a sesizat instanța de judecată competentă cu propunere de arestare preventivă a inculpatului C.S., pe o perioadă de 30 zile, cercetat sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată, trei infracţiuni de violență în familie în formă continuată și șase infracţiuni de rele tratamente aplicate minorilor.

Potrivit procurorilor, în perioada iunie 2022 – primăvara anului 2024 bărbatul și-a violat în repetate rânduri cei trei copii, respectiv C.S. (în vârstă de 12 ani la data comiterii faptei), C.G. şi C.M. (ambii în vârstă de 11 ani la data comiterii faptei).

„Prin exercitarea de acte de violență fizică și verbală, inculpatul a întreținut, la diferite intervale de timp şi în baza aceleaşi rezoluții infracționale, un număr nedeterminat de acte sexuale orale și anale cu aceștia”, se arată în comunicatul Parchetului.

Totodată, în aceeași perioadă, inculpatul C.S. i-a bătut pe cei 3 copii cu de mai multe ori, lovindu-i atât cu palmele cât și cu diferite obiecte contondente.

„Prin acțiunile sale, inculpatul a pus în primejdie gravă atât dezvoltarea intelectuală și morală a peroanelor vătămate C.S., C.G. şi C.M., cât şi a celorlalți trei fii minori ai acestuia: C.P., C.P. şi C.G., care doar au asistat la desfășurarea unora dintre episoadele de violenţă fizică.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului reprezintă o etapă procesuală aferentă desfășurării procesului penal care nu poate înfrânge în nicio situație principiul prezumției de nevinovăție” – Parchetul de pe lângâ Tribunalul Bacău.

(sursa: comunicat de presă)