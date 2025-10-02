Taxiurile din Bacău se scumpesc! Un proiect al Primăriei prevede majorarea tarifului maxim de la 3,36 lei/km la 5,50 lei/km

După 17 ani fără nicio modificare, taximetriștii cer majorarea tarifelor cu aproape 64%, iar Primăria Bacău a pus în consultare publică proiectul de hotărâre.

Băcăuanii ar putea plăti mai mult pentru o cursă cu taxiul. Un proiect de hotărâre pregătit de Primăria Bacău prevede creșterea tarifului maxim de la 3,36 lei/km la 5,50 lei/km pe timp de zi – adică o scumpire de aproximativ 64%.

Solicitarea vine din partea Camerei Naționale a Taximetriștilor din România – Filiala Județeană Bacău, organizația care îi reprezintă pe taximetriști la nivel local. Aceștia spun că tarifele actuale nu mai acoperă costurile reale de funcționare, în condițiile în care prețurile la combustibil, piese și taxe au crescut constant din 2008 până astăzi.

Cum arată comparația cu alte orașe

Taximetriștii băcăuani susțin că noul tarif nu ar fi exagerat, ba chiar ar fi mai mic decât în alte municipii din țară. De exemplu, la Buzău o cursă costă 6,30 lei/km, la Craiova 5,60 lei/km, iar la Iași 5,00 lei/km. Ce nu spun taximetriștii e că în alte orașe, precum Piatra Neamț, Suceava sau Botoșani, tariful maxim este de 3,5 lei.

Ce prevede proiectul

Tariful de pornire ar urma să fie același cu cel pe kilometru: 5,50 lei.

Pe timp de noapte, prețul nu poate depăși cu mai mult de 50% tariful de zi.

Restul regulilor stabilite prin HCL 27/2008 rămân în vigoare.

Ce urmează pentru băcăuani

Proiectul se află acum în consultare publică. Locuitorii pot trimite observații și sugestii, iar ulterior Consiliul Local Bacău va decide dacă aprobă sau nu majorarea. Dacă va trece de vot, o cursă de 5 kilometri va fi cu aproximativ 11 lei mai scumpă decât în prezent.