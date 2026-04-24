Telefon furat de la turistă în Slănic Moldova, recuperat rapid de polițiști

O femeie de 46 de ani, aflată ca turist în stațiunea Slănic Moldova, a apelat la sprijinul polițiștilor pe data de 5 aprilie, după ce telefonul mobil i-a fost sustras de pe cupola autoturismului.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din stațiune, a fost identificat un bărbat de 52 de ani, din județul Vaslui, bănuit de comiterea faptei. Potrivit autorităților, acesta a achitat ulterior contravaloarea telefonului mobil către persoana vătămată, prejudiciul fiind astfel recuperat.

Polițiștii reamintesc cetățenilor importanța supravegherii bunurilor personale și recomandă să nu fie lăsate la vedere, în autoturisme, obiecte de valoare care pot atrage atenția hoților.