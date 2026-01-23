Telemedicina va fi reglementată. Deputatul Adrian Popa: „Un pas înainte, făcut cu responsabilitate”

Telemedicina (consultația medicală la distanță) va avea reguli clare. Ministerul Sănătății a pus în transparență publică un proiect de ordonanță care definește tipurile de servicii ce pot fi furnizate la distanță, condițiile în care acestea pot fi oferite și situațiile în care consultația medicală față în față rămâne obligatorie. Deputatul Adrian Popa, fost manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău timp de 12 ani, consideră că este „un pas înainte, făcut cu responsabilitate.”

Consultațiile la distanță pot fi de mare ajutor, mai ales pentru cei care ajung greu la un cabinet sau locuiesc departe de un centru medical. Cadrul legal în care se va desfășura serviciul de telemedicină înseamnă reguli mai simple, mai multă siguranță și mai puțină confuzie atât pentru pacienți, cât și pentru medici, consideră deputatul Popa.

„Dar e important să fim onești: nu orice problemă de sănătate se poate rezolva printr-un ecran. Sunt situații în care prezența fizică rămâne esențială. Noua reglementare stabilește clar ce servicii medicale pot fi făcute de la distanță, în ce condiții și unde consultația față în față este obligatorie”, precizează deputatul Adrian Popa.

Sunt puse reguli și pentru teleradiologie, telemonitorizare sau telexpertiză, astfel încât deciziile medicale să fie sigure și corect asumate.

„Ca membru al Comisiei de Sănătate din Parlament, consider că această clarificare era necesară. Telemedicina trebuie să sprijine sistemul de sănătate și pacienții, nu să creeze nesiguranță sau riscuri inutile. Un pas înainte, făcut cu responsabilitate”, a mai precizat deputatul Popa.

Ce este telemedicina

Anterior, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat inițiativa: „Practic, dacă discutăm despre servicii medicale la distanţă, asta înseamnă telemedicină, ea poate fi împărţită în consultaţii diagnostice la distanţă, adică pacientul intră printr-o platformă dedicată digitală în contact cu medicul printr-un sistem audio-video şi se realizează un consult la distanță. Apoi, poate exista componenta de tele-ICU, adică tele-terapie intensivă, adică o terapie intensivă de rang inferior. De exemplu, se conecteaza cu o terapie intensivă de specialitate şi se acordă consultanţă medicală între colegi, medici, specialişti”.