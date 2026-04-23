Thermoenergy Bacău oprește furnizarea căldurii de la 1 mai, având în vedere condițiile meteo favorabile

Thermoenergy Group S.A. anunță că, începând cu data de 1 mai 2026, va sista furnizarea agentului termic pentru încălzire către toți consumatorii racordați la sistemul centralizat SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică).

Decizia vine pe fondul prognozelor meteo care indică o creștere a temperaturilor exterioare în perioada următoare, situație ce determină îndeplinirea condițiilor legale pentru oprirea încălzirii centralizate.

Reprezentanții societății precizează însă că există posibilitatea continuării furnizării de energie termică, la cerere. Astfel, utilizatorii sistemului SACET, în special instituțiile publice precum Spitalul Județean de Urgență, unitățile de învățământ (școli, grădinițe, creșe, licee), dar și alți beneficiari care doresc menținerea încălzirii și după data de 1 mai, pot trimite o solicitare scrisă către Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Sistarea furnizării agentului termic marchează, practic, încheierea sezonului rece la nivelul municipiului, în condițiile unei primăveri care aduce temperaturi în creștere.