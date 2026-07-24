Thermoenergy Group SA anunță câteva zile fără apă caldă pentru consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată, SACET

În perioada 02.08 – 08.08.2026, Thermoenergy Group S.A. Bacău va sista furnizarea de apă caldă de consum pentru toți consumatorii racordați de la nivelul SACET (sistemul de alimentare centralizată cu energie termică). Întreruperea livrării este cauzată de executarea lucrărilor de cuplare la conducta de gaz medie presiune a investiției „Unitate de comprimare gaze TG3” – proiect investițional implementat de Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Totodată, pe această cale, ne cerem scuze tuturor consumatorilor afectați, pentru disconfortul creat.