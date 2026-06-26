Thermoenergy Group SA Bacău a încheiat anul 2025 pe profit și anunță noi investiții în sistemul de termoficare

Thermoenergy Group SA Bacău a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare pozitive, potrivit datelor aprobate de Consiliul Local. Compania raportează creșteri ale cifrei de afaceri și ale profitului și pregătește noi investiții în extinderea și modernizarea sistemului centralizat de termoficare.

Florin Pavăl, director general al Thermoenergy SA

Reprezentanții societății susțin că indicatorii financiari înregistrați anul trecut confirmă stabilizarea companiei, în pofida dificultăților existente în sistem.

„Compania noastră încă mai are multe probleme, dar trebuie să recunoaștem faptul că se fac eforturi susținute pentru eficientizarea ei și creșterea gradului de satisfacție a clienților rezidențiali și instituționali, printr-o creștere organică”, a declarat pentru Ziarul de Bacău directorul general al Thermoenergy Group SA, Florin Paval.

Potrivit acestuia, cifra de afaceri a crescut cu 13% față de anul precedent, profitul brut a fost mai mare cu 300%, iar EBITDA s-a dublat.

Directorul general al societății afirmă că unul dintre cele mai importante aspecte este nivelul redus al riscului de insolvență. „Important este că indicatorii «Levierul financiar» și scorul Z sunt sub 0,5, respectiv peste 3. Asta transmite acționarului unic și colaboratorilor că riscul de insolvență este extrem de scăzut”, a precizat Florin Paval.

Conducerea Thermoenergy declară că un alt argument în favoarea performanței companiei îl reprezintă evaluarea realizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

„Cel mai onorant este calificativul AMEPIP, care în tabloul de bord specifică faptul că societatea întrunește condițiile pentru listare. Este o premieră națională pentru sistemele de alimentare centralizată cu energie termică”, a mai spus directorul general al Thermoenergy.

Pentru anul în curs, societatea și-a propus continuarea investițiilor din surse proprii și prin atragerea de fonduri europene. Printre proiectele anunțate se numără racordarea unor instituții publice, transformarea centralelor termice în puncte și module termice, precum și extinderea rețelei primare de transport al agentului termic.

„Consider că Thermoenergy Group SA Bacău poate fi un model de business scalabil”, a declarat Florin Paval, care a transmis mulțumiri Consiliului de Administrație, membrilor AGA, acționarului unic și angajaților societății. „În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei care, cu hărnicie, profesionalism și loialitate, au făcut posibile aceste realizări”, a adăugat acesta.