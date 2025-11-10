THERMOENERGY GROUP SA BACĂU, singura societate de termie din România, pe podium la Gala Firmelor 2025 organizată de Camera de Comerț și Industrie a României

THERMOENERGY GROUP SA BACAU este singura societate de termie din Romania care s-a situat pe podium la Gala Firmelor 2025 organizată de Camera de Comerț și Industrie a României.

„Vreau să mulțumesc Acționarului unic și Consilului de Administrație pentru sprijinul constant. Dar în primul rând mulțumesc echipei mele, toti cei 350 de colegi, care au contribuit decisiv pentru ca în câțiva ani să trecem de la minus 6 milioane de euro capitaluri proprii negative la 7 milioane de euro pozitive, de la cifra de afaceri de 10 milioane de euro la cifra de afaceri de 50 milioane de euro, de la pierderi medii anuale de 15 milioane de lei la profit.

Ne așteaptă alte provocări și pentru asta trebuie să achiesăm oportunitățiile. Cheltuielile de capital pentru 2025 – 2026 reprezintă prioritățile zero mai ales pe programe cu finanțări nerambursabile în eficiență energetică și diminuarea amprentei de carbon.