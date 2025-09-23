Thermoenergy începe furnizarea căldurii în Bacău, de joi, 25 septembrie

Thermoenergy Group S.A. a anunțat că, începând de joi, 25 septembrie 2025, poate furniza energie termică pentru încălzire în municipiul Bacău.

Decizia companiei vine în urma prognozei meteo transmise de Administrația Națională de Meteorologie, care arată că se vor înregistra temperaturi medii zilnice sub 10°C, conform prevederilor legale.

Cum se va face furnizarea

Potrivit Thermoenergy, începerea furnizării agentului termic pentru consumatorii de tip urban se va face după ce, timp de trei zile consecutiv, între orele 20.00–6.00, temperaturile medii zilnice vor scădea sub 10°C.

Prioritate la căldură vor avea instituțiile publice, precum grădinițele, școlile și spitalele. În paralel, asociațiile de proprietari pot solicita începerea furnizării în funcție de necesități.

Obligațiile asociațiilor de proprietari

Compania reamintește că asociațiile cu datorii nu vor beneficia de agent termic până la achitarea restanțelor. De asemenea, acestea au obligația să se asigure că instalațiile proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare bună de funcționare.

Thermoenergy solicită, totodată, consumatorilor să verifice dacă lucrările la instalațiile interioare sunt finalizate, pentru a evita incidente precum inundarea spațiilor de locuit sau a subsolurilor, care pot apărea odată cu reluarea furnizării agentului termic