Thermoenergy se dezice de scumpirea gigacaloriei cu 40%: „Va duce la debranșări masive!”. Enervat, primarul Viziteu a anunțat schimbarea conducerii chiar în timpul procedurii de selecție independente

Ziarul de Bacău a intrat în posesia adresei prin care Thermoenergy Group (fostul CET) a solicitat Consiliului Local să nu aprobe majorarea cu 40% a gigacaloriei. Conducerea societății de termoficare municipale a precizat că proiectul duce inevitabil la debranșări masive și implicit la intrarea societății în insolvență din cauza poverii suplimentare puse pe umerii locuitorilor conectați la sistemul centralizat de încălzire.

Săptămâna trecută, municipalitatea a aprobat majorarea prețului la gigacalorie plătit de populație cu 40%, după ce Consiliul Local a votat favorabil proiectul de hotărâre inițiat de primarul Stanciu-Viziteu pentru diminuarea subvenției de la bugetul local. Astfel, clienții Thermoenergy Group SA vor plăti 529 lei pe gigacalorie, față de 373,12 lei. Asta, contrar planului de reducere a subvenției, aprobat prin HCL 407/2023, care pentru sezonul 2025-2026 prevedea un tarif de 444 lei și abia din 2026-2027 gigacaloria să ajungă să coste 529 lei.

Planul de reducere a subvenției până în anul 2031 a fost aprobat în 2023 pentru accesarea unei scheme de ajutor de stat pentru operatorii de termoficare, iar modificarea acestuia ar fi trebuit să aibă la bază o dezbatere publică, nicidecum să fie aprobată printr-un proiect ad-hoc.

FACSIMIL: Planul anual de reducere a subvenției

Thermoenergy Group SA a încercat să prevină majorarea prețului plătit de populație pentru termoficare, informând Consiliul Local cu o zi înainte de ședință că societatea nu a solicitat un astfel de proiect și că nu a fost consultată de primar înainte să introducă proiectul pe ordinea de zi suplimentară. Punctul de vedere a fost prezentat în plen de consilierul local Ilie Bîrzu, reprezentantul în adunarea generală a acționarilor a societății de termie:

Orice majorare a pretului local de facturare a energiei termice furnizate populatiei trebuie să tina seama de gradul de suportabilitate al populatiei. În prezent, Thermoenergy Group S.A. Bacău are creante de incasat de la populatie/asociatiile de proprietari în cuantum de 8 milioane de lei. Scaderea subventiei, lucru cu care suntem întru-totul de acord, trebuie să se facă prin scaderea costului pe gigacalorie ca urmare a investitilor efectuate de către proprietar – UAT Municipiul Bacau in surse de cogenerare de inaltă eficienta, in reteaua de transport si de distributie a energiei termice. Doar astfel subventia va scadea si nu pe seama populatiei.

Viziteu tună și fulgeră la adresa conducerii Thermoenergy

În replică, primarul Viziteu a catalogat adresa societății ca fiind una „neortodoxă”, deoarece a fost transmisă direct consilierilor și nu prin secretarul general. Edilul a răspuns dintr-o bucată în ședința consiliului că e treaba primăriei ce face cu subvenția, că nu are nevoie să se consulte cu nimeni și că el, personal, nu mai este dispus să sacrifice „modernizări” în timp ce Guvernul nu alocă bani pentru serviciul de termoficare din Bacău. În mod surprinzător, Viziteu a menționat și o schimbare a conducerii la Thermoenergy, în ciuda faptului că procesul de selecție a noilor administratori ar trebui să fie lipsit de ingerințe și presiuni politice.

Thermoenergy a propus consilierilor locali o amânare a deciziei până când se va cunoaște în mod exact impactul asupra populației, având în vedere că la această oră nu sunt cunoscute prevederile Bugetului de stat pe anul 2025 cu privire la fiscalitatea aferentă serviciului public de termoficare. La final, adresa semnată de Florin Pavăl, directorul societății, menționează un pericol inevitabil de insolvență a Thermoenergy Group, pe fondul poverii suplimentare asupra consumatorilor casnici care vor proceda la debranșări în masă.

AUR și „ecologiștii” lui Manolache au votat cot la cot cu alianța primarului

Gigi-Nucu Candet a vorbit pe parcursul dezbaterilor din partea grupului PSD, a trecut în revistă eșecurile consemnate de administrația Viziteu în domeniul termoficării și a semnalat încălcarea calendarului stabilit anul trecut, dând semnalul pentru un vot care s-a dovedit în cele din urmă destul de strâns, de 12 la 10 în favoarea majorării. Au votat pentru majorare consilierii USR, PMP, FD, PER și AUR, în timp ce la abțineri au fost consemnați consilierii PSD, PNL și PV.

Executivul condus de Viziteu trebuie să achite către Thermoenergy circa 70 de milioane de lei pentru pierderile de pe rețeaua ce aparține municipalității și pentru subvențiile din ultimii doi ani. În ultimii ani, Thermoenergy Group SA a reușit să încheie situațiile financiare pe profit, fiind una dintre puținele societăți de termoficare din țară care se află pe linia de plutire din punct de vedere economic.