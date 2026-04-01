Thermoenergy solicită un credit de 5 milioane de lei, înainte ca societatea fie analizată financiar. La ce va folosi banii – UPDATE

Consiliul Local Bacău urmează să dezbată și să voteze în ședința următoare un nou credit pentru compania municipală Thermoenergy, într-un context deja tensionat, marcat de scumpirea gigacaloriei și reducerea subvenției la căldură. Societatea e nevoită să apeleze la bănci, în condițiile în care chiar Primăria Bacău are datorii de peste 80 de milioane de lei către furnizorul de termie.

Potrivit documentelor oficiale, societatea Thermoenergy Group SA solicită contractarea unui credit de investiții în valoare de 4,9 milioane de lei, necesar pentru finanțarea unei investiții tehnice legate de funcționarea sistemului de producere a energiei termice și electrice în cogenerare.

Banii ar urma să fie folosiți pentru realizarea unei „unități de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 MWe”, investiție estimată la peste 7,2 milioane de lei, diferența urmând să fie acoperită din alte surse.

Creditul ar urma să fie contractat de la Garanti Bank, cu scadență în februarie 2032, iar condițiile includ o dobândă variabilă (ROBOR la 3 luni plus 2,95%), comisioane și garanții pe bunurile și conturile companiei.

Decizia finală aparține Consiliului Local, care trebuie să mandateze reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea împrumutului.

Creditul vine într-un moment sensibil pentru sistemul de termoficare din Bacău, după ce administrația locală a decis reducerea subvenției la căldură, măsură care a dus la majorarea prețului gigacaloriei cu aproape 20%, costurile fiind transferate direct către populație.

Credit înainte de analiză

În paralel cu acest împrumut, Primăria Bacău pregătește și o analiză amplă a situației financiare și operaționale a Thermoenergy, care urmează să fie realizată abia după aprobarea creditului. Documentul arată că societatea se confruntă cu „costuri ridicate”, „pierderi tehnologice semnificative” și dependență de subvenții consistente din bugetul local.

Autoritățile recunosc că evaluarea este necesară pentru identificarea problemelor și stabilirea unor măsuri de redresare, inclusiv indicatori de performanță și un plan de eficientizare pe termen scurt, mediu și lung.

Cu toate acestea, ordinea deciziilor ridică semne de întrebare: creditul este supus votului înainte ca analiza financiară completă să fie realizată, ceea ce înseamnă că municipiul își asumă un nou împrumut pentru o companie despre care chiar administrația spune că are probleme structurale.

În esență, băcăuanii se află în fața unei duble presiuni: pe de o parte, facturi mai mari la încălzire, iar pe de altă parte, un nou credit contractat de compania care furnizează acest serviciu, credit care, indirect, va trebui susținut tot din bani publici.

UPDATE: Thermoenergy Bacău respinge controversele privind un împrumut și anunță rezultate economice solide

Conducerea Thermoenergy Group SA Bacău a transmis o serie de clarificări publice în contextul discuțiilor recente privind contractarea unui împrumut pentru investiții. Reprezentanții companiei susțin că interpretările apărute în spațiul public sunt eronate și nu reflectă realitatea juridică și economică a societății.

Potrivit conducerii, împrumutul vizat este „exclusiv garantat și rambursat de Thermoenergy”, fără a implica în vreun fel bugetul Municipiul Bacău.

În același timp, compania anunță indicatori economici în creștere pentru anul 2025. Astfel, cifra de afaceri este estimată să crească cu 23% față de anul precedent, iar profitul ar urma să fie mai mare cu 72%. De asemenea, Thermoenergy afirmă că până la finalul anului 2025 nu va înregistra datorii restante nici către bugetul de stat sau cel local, nici către furnizori.

Un alt argument invocat de conducere este poziția unică a companiei pe piața sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (SACET). „Suntem singura firmă de profil din România care înregistrează profit”, susțin reprezentanții societății, subliniind că această performanță le conferă statutul de companie „bankabilă”, capabilă să atragă finanțare.

În ceea ce privește investiția pentru care se dorește contractarea creditului, conducerea precizează că aceasta are un termen de amortizare de aproximativ doi ani și ar genera economii de circa 700.000 de euro anual.

Reprezentanții Thermoenergy consideră că aceste date confirmă stabilitatea financiară a companiei și necesitatea continuării investițiilor pentru eficientizarea sistemului de termoficare din municipiu.