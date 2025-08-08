Tineri din județul Bacău, arestați preventiv pentru deținere și trafic de droguri. 1.3 kg canabis, confiscate de polițiști

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a 4 persoane (trei bărbați și o femeie), cu vârste de 19, 20, 27 și 29 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

În sarcina persoanelor de 19 și 29 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada februarie – iulie 2025, persoana de 19 ani ar fi procurat, de la alte două persoane (un bărbat și o femeie, de 27 și 20 de ani), deținut și comercializat, în orașul Comănești și localitățile limitrofe, diferite cantități de canabis, cu sume între 120 și 500 de lei.

Totodată, actele de urmărire penală au relevat că, pe parcursul lunii iulie 2025, persoanele de 27 și 20 de ani ar fi procurat de la un alt bărbat, de 29 de ani, peste 600 de grame de canabis, pe care acesta le-ar fi livrat prin intermediul unui serviciu de curierat.

În urma a 6 percheziții efectuate, în județele Bacău, Ilfov și municipiul București, la data de 6 august 2025, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate aproximativ 1,3 kilograme de canabis (drog de risc), cântare electronice, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La data de 6 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor 4 persoane.

La data de 7 august 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală”, transmite IPJ Bacău.