Campionatul Mondial de hochei 2025 s-a desfășurat între 9 și 25 mai pe arenele din Stockholm și Herning, unde ritmul a fost dictat de cei care știu să preia inițiativa în zona de mijloc și să acopere schimbările fără pauze. Kazahstanul a trimis o echipă cu un procentaj considerabil de jucători sub 24 de ani, punând accent pe prospețimea în picioare. Acest lucru a fost observat atât de fanii obișnuiți, cât și de analiști. Rezultatul însă a fost mai puțin favorabil: în grupa B, echipa națională a terminat pe penultimul loc. Totuși, chiar și în acest context, au fost suficiente momente pentru a observa tineri jucători promițători, care au potențialul de a conduce un linie și de a obține rezultate bune.

Valul proaspăt în atac

Dinmukhammed Kairjan, născut în 2003, este deja parte din echipa principală și urmează traiectoria unui atacant versatil al lui Barys. La turneu, el a jucat toate meciurile și a simțit ritmul nivelului elită, ceea ce este esențial pentru citirea fazelor din fața porții și pentru un forecheck eficient. Nu mai puțin interesant este Alhan Omirbekov, în vârstă de 24 de ani – încă un „speedster” de la Barys, care aduce presiune în atac și este util la schimbările după aruncările de la minge în zona adversă. Amândoi figurează pe lista oficială, ceea ce confirmă încrederea antrenorilor și deschide o fereastră pentru o explozie de performanță în următorul ciclu al campionatelor.

Apărarea noii generații

Dmitri Breus, în vârstă de 21 de ani, a petrecut sezonul în sistemul Torpedo Nizhni Novgorod și a obținut minute în echipa națională. Un adevărat arsenal de abilități îi permit să înceapă cu calm o ieșire bine gândită și să gestioneze presiunea pe margine:

priza puternică de dreapta;



dimensiuni considerabile;



pasul inițial curat.



Între timp, pe banca de rezerve, cu ochii la echipa principală, îl așteaptă Beybarys Orazov, născut în 2005, care deja a încercat KHL-ul și a reușit să joace meciuri pentru echipa națională de tineret, iar în vara anului 2025 a semnat un contract. Are picioare mobile, calm la ieșirea pucului din colțuri și o lovitură de tip „snap-shot”, ceea ce îl face un candidat pentru roluri în linii inferioare, cu potențial de creștere.

Podul din echipa de tineret

Roman Ermak, născut în 2004, s-a remarcat cu o performanță productivă la nivelul echipei de tineret și are deja statistici în MHL pentru Snezhnye Barsy. Acest background este important, deoarece jucătorul este familiarizat cu ritmul internațional și nu se pierde la schimbările contra primelor linii, ceea ce înseamnă că este pregătit să ocupe un rol în apărarea echipei principale la nivel senior.

Un cuvânt aparte merită Anton Osokin de la Kulagery. Cu un procentaj de 95,45% lovituri respinse, a închis poarta cu cheia și a devenit pe bună dreptate cel mai bun portar al Cupei Kazahstanului 2025. În play-off, portarul a citit excelent jocul, a prins plasele și loviturile sub bara transversală, și a apărat cu încredere în momentele de presiune. Nu este surprinzător că el este urmărit nu doar de scouteri, ci și de cunoscători pasionați de pariuri pe hochei.