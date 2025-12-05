Țiriac investește în viitorul sportului băcăuan: club de judo și casă socială pentru copii la Lilieci

O investiție de suflet prinde contur în județul Bacău, acolo unde miliardarul Ion Țiriac și Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, susțin dezvoltarea unui proiect sportiv cu impact direct asupra comunității locale.

Cei doi se află în spatele modernizării clubului de judo „Bronx”, o inițiativă care atrage din ce în ce mai mulți copii către acest sport. Mai mult, investiția nu se rezumă doar la infrastructura sportivă: în scurt timp, Bacăul va avea o sală de antrenament la standarde internaționale și o casă socială destinată copiilor nevoiași înscriși în programul clubului.

Clubul „Bronx”, aflat în localitatea Lilieci, este coordonat de Daniel Zodian, cel care a devenit deja o figură apreciată în lumea judo-ului. Implicarea sa a fost remarcată inclusiv la nivel internațional: Zodian a fost invitat personal de Marius Vizer la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde a asistat atât la competițiile de judo, cât și la gala oficială de final.

Recunoașterea activității clubului se reflectă și în Satul Meșteșugăresc „Maria Bronx”, unde una dintre case poartă numele lui Marius Vizer, ca semn al sprijinului pe care acesta îl acordă proiectului.

„A fost o experiență extraordinară. I-am prezentat proiectele și rezultatele «Bronxului», iar reacția sa a fost una de profundă apreciere. A văzut potențialul și a înțeles impactul pe care îl putem avea asupra comunității băcăuane”, a declarat Daniel Zodian.

