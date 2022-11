Toma Constantin, ales președinte al Ligii Aleșilor Locali Bacău. „PNL Bacău se pregătește de câștigarea alegerilor în 2024”

„Partidul Național Liberal Bacău se pregătește de câștigarea alegerilor în 2024”, se afirmă într-un comunicat de presă al liberalilor. Astăzi a avut loc Liga Aleșilor Locali Bacău, unde Toma Constantin, primarul din Dărmănești, a fost ales președinte.

La evenimentul de la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău au fost prezenți 400 de primari și consilieri locali și județeni ai PNL Bacău, dar și președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, liberalul care în 2020 a reușit să îl învingă pe baronul PSD Marian Oprișan, potrivit comunicatului.

„Toma Constantin este unul dintre primarii noștri care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare în județ. A câștigat în 2020 cu cel mai mare scor dintre primarii liberali din Bacău, ceea ce demonstrează că oamenii au încredere în el și în ce poate realiza. La fel am și eu. Și îl felicit pentru noua funcție, o merită pe deplin și sunt convins că echipa de aleși locali PNL Bacău va performa mai bine ca niciodată în 2024 sub îndrumarea sa. Primarii liberali din județ sunt cei mai performanți și asta se vede în cifre și în proiecte. În 2024, vom crește numărul de administrații liberale din județ și vom dezvolta cu adevărat Bacăul”, a declarat deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău.

„Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru încrederea acordată astăzi. Ne propunem ca în 2024 echipa liberală să fie una puternică, unită, pregătită să câștige! Avem oameni foarte buni în partid, oameni competenți, care vor arăta că au cele mai bune soluții pentru comunitățile din județ. În 2016, când am câștigat alegerile, am vorbit cu oamenii, am aflat ce își doresc și am făcut un program în acest sens. În 2020, am luat 76% din voturile din Dărmănești, tocmai pentru că am fost consecvenți și ne-am îndeplinit promisiunile față de cetățeni. Ce vă îndemn pentru 2024 este să credeți în voi, în echipa liberală, să fiți serioși și devotați față de comunitate.”, Toma Constantin, primarul din Dărmănești și președintele LAL Bacău

La eveniment, a luat cuvântul și președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma, liberalul care a reușit o victorie împotriva PSD în 2020:

„În Vrancea, în 2020, foarte puțini credeau că e posibilă o victorie. Dar iată că am reușit. Marian Oprișan a pierdut Consiliul Județean și acesta a fost câștigat de liberali. Consiliul Județean Bacău e sechestrat de PSD de 30 de ani. A venit momentul să îl scoateți de sub sechestru și să le redați oamenilor încrederea că se poate mai bine. Îmi doresc foarte mult ca, în 2024, să vin aici și să dau mâna cu noul președinte CJ Bacău în persoana domnului Mircea Fechet”, a declarat Cătălin Toma.

Scopul Ligii Aleșilor Locali este dezbaterea și analiza problemelor legate de administrația locală, precum și elaborarea de propuneri, strategii și programe de sprijin a comunităților locale. Structura din cadrul PNL este și cea care se ocupă de desemnarea candidaților și organizarea alegerilor locale.

Noua conducere a LAL Bacău aleasă astăzi:

Președinte: Toma Constantin;

Prim-vicepreședinți: Gheorghe Baciu, Viorel Miron, Valentin Vieru, Liviu Miroșeanu;

Vicepreședinți: Cătălin Apetrei, Ionică Câdă, Dumitru Cosmin David, Sorin Gherghelucă, Petrică Lungu, Claudiu Petrișor, Bernadin Tamaș, Răzvan Tudosă, Petre-Cezar Olteanu, Neculai Nechita;

Membri: Norocel Călin Ciubotaru, Iordache Costraș, Edmond Leonard David, Victor Diaconu, Adriana Enache, Nicu-Ciprian Enea, Dănuț Florea, Sorin Ichim, Cristian Iștoc, Petru Iștoc, Vasile Lupu, Elena Pașcu-Apăvăloaie, Constantin Sava, Nicolae Talabă, Gheorghe Tilibașa, Ilie Bîrzu