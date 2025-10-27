Top constructori autostrăzi! UMB – locul al doilea după progresele de pe Autostrada Moldovei A7, din septembrie

Constructorul turc Ozaltin revine în topul constructorilor de autostrăzi din România, cu lucrări la Autostrada Transilvania, pe traseul deviat,cu viaducte. UMB raportează la rândul său progrese semnificative pe tronsonul Focșani – Bacău al A7, în vreme ce asocierea Pizzarotti – Retter completează podiumul cu lucrări la Autostrada Bucureștiului A0, scrie Economica.net.

Tabel. Top constructori autostrăzi – progres septembrie 2025. Sursa Economica.net

Primul loc în topul constructorilor de autostrăzi este ocupat în luna septembrie de către constructorul turc Ozaltin, cu un progres de 33% raportat la traseul deviat al A3, care va include viaducte de peste trei km lungime.

A doua poziție revine UMB, cu progrese între 18 și 28 de puncte procentuale pe cele trei loturi din A7 cuprinse între Focșani și Bacău. Dacă primele două loturi au ajuns la stadiul de 85%, al treilea are un grad de execuție de 65%.

Podiumul este completat de asocierea Pizzarotti – Retter, cu un avans de peste 15 puncte procentuale pe lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Despre acest șantier, Asociația Pro Infrastructură (API) relata că se mișcă cu două viteze, pe porțiunea Retter avansul fiind semnificativ.

