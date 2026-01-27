Top constructori autostrăzi: UMB ratează podiumul în fața turcilor Makyol și Ozaltin, după progresele din decembrie

Constructorii au raportat progrese pe șantierele de autostrăzi și în ultima lună a anului trecut, în ciuda sezonului nefavorabil. Cele mai mari progrese din top au fost înregistrate în Transilvania, de către bihorenii de la Precon și turcii de la Makyol și Ozaltin, scrie Economica.net.

Precon Transilvania a raportat cel mai mare progres de pe șantierele de autostrăzi din România în ultima lună a anului trecut. Astfel, asocierea Precon – Citadina a avansat cu 8 puncte procentuale pe lotul A3 Chiribiș – Biharia, ajuns la un stadiu de 30%.

Locul 2 în topul pe luna decembrie este ocupat de turcii de la Makyol, cu un progres de 4,36 de puncte procentuale la lotul 3 din A13 Sibiu – Făgăraș. Cel mai avansat lot din această autostradă a ajuns la un stadiu de aproape 28%.

Podiumul este completat de turcii de la Ozaltin, cu un avans de 4 puncte procentuale la mega-viaductele din Autostrada A3 Transilvania. Lucrările pe acest traseu deviat au ajuns deja la un stadiu de 47%.

Topul continuă cu UMB, care a avut un progres de 3 puncte procentuale la lotul Răcăciuni – Bacău din A7, realizat în proporție de 70%.

Tabel: Top constructori autostrăzi după progresele din șantiere. Sursa: Economica.net

Tot UMB a avansat cu 2,31 puncte procentuale pe lotul Margina – Holdea din A1 Lugoj – Deva, lucrările la secțiunea „tunelurilor pentru urși” fiind la stadiul de aproape 50%.

Grupul controlat de Dorinel Umbrărescu a avut un progres de 2 puncte procentuale și pe lotul Domnești Târg – Răcăciuni al A7, realizat în proporție de 95% și dat parțial în trafic încă de anul trecut.

Citește articolul complet AICI.