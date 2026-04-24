Top constructori de autostrăzi: Umbrărescu revine pe prima poziție, cu progresele făcute în februarie

Topul constructorilor în funcție de progresele la autostrăzi din luna februarie este dominat de grupul UMB și de firme din Turcia. Pe multe șantiere, cifrele privind stadiul fizic nu sunt însă actualizate, scrie Economica.net.

Grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, a avut în februarie un progres de 3 puncte procentuale pe lotul 3 Răcăciuni – Bacău al A7 Focșani – Bacău, ajuns la un stadiu de 73%, potrivit datelor CESTRIN.

Tot un progres de 3 puncte procentuale a avut și constructorul turc Makyol, pe șantierul lotului 1 din A13 Sibiu – Făgăraș.

UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi a avut un avans de peste 2,7 puncte procentuale și pe lotul lipsă Margina – Holdea din A1 Lugoj – Deva, realizat în proporție de peste 55%.

Mai departe, avem constructorul din Turcia Nurol, cu un progres de 2,13 puncte procentuale pe secțiunea I Tg Mureș – Miercurea Nirajului din A8 Tg Mureș – Tg Neamț. Lucrările pe prima secțiune a Autostrăzii Unirii sunt realizate în proporție de peste o treime.

