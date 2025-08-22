Top constructori de autostrăzi: Umbrărescu se menține în primele poziții, cu progresele din iunie

Compania din Turcia Nurol domină în luna iunie topul constructorilor de autostrăzi, cu un avans semnificativ pe Autostrada Moldovei A7. Pe podium se mai situează asocierea Pizzarotti – Retter, cu lucrări la A0, și grupul UMB, cu avans semnificativ tot pe A7, scrie Economica.net.

Asocierea Nurol – Makyol a raportat în iunie un progres de peste 11 puncte procentuale pe lotul 3 Pietroasele/ Stâlpu – Buzău din A7 Ploiești – Buzău, marcând astfel cel mai mare avans de pe șantierele de autostrăzi din România. Constructorii turci au realizat astfel peste două treimi din lucrările la ultimul lot intrat în execuție din A7 Ploiești – Pașcani.

Pe a doua poziție avem asocierea Pizzarotti – Retter care a avansat cu 9,5 puncte procentuale pe lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0.

Tabel: Top constructori autostrăzi, după progresele din șantiere. Sursa: Economica.net

Mai departe, revine constructorul turc Nurol, cu un progres de 7,7 puncte procentuale pe lotul Tg Mureș – Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii A8.

UMB, cel mai mare constructor român de drumuri, a raportat la rândul său un avans de 7 puncte procentuale pe lotul 1 Focșani – Domnești Târg al A7 Focșani – Bacău, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. De asemenea, are un avans de 4,1 puncte procentuale pe lotul Trifești – Gherăești din A7 Bacău – Pașcani, ajuns la un stadiu de peste 34%.

