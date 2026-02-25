Topul celor mai mari 20 de companii din județul Bacău, dominat de afacerile cu capital românesc. Doar 3 firme străine se regăsesc în listă

Județele Bacău și Bistrița-Năsăud se remarcă în economia națională prin puterea antreprenorială a companiilor locale, se arată într-un articol al Ziarului Financiar.
Bacăul nu doar că are un top al primelor 20 de companii dominat de cele cu capital autohton, dar în listă se regăsesc lideri la nivel naţional în sectoarele lor: Dedeman și grupul UMB. O situaţie similară este şi în judeţul Bistriţa-Năsăud, însă, spre deosebire de Bacău, are companii mai mici, cu o forţă economică mai redusă (cea mai mare firmă antreprenorială din judeţ este Teraplast, dar în top se înscriu şi Rombat, Frasinul, RAAL sau Carmo-Lact Prod).
Potrivit topului celor mai mari 20 de companii din judeţul Bacău după cifra de afaceri înregistrată în 2024, regăsim doar 3 firme cu capital străin, respectiv Elmet International (Israel) – locul 10, Virmercati East Europe (Italia) – locul 17 și HS Baco Panels SRL (Austria) – locul 18.
Primele cinci poziții din clasament sunt ocupate de Dedeman, cele trei firme din grupul UMB (SA&PE Construct SRL, Spedition UMB SRL și Tehnostrade SRL) și Chimcomplex Borzești.
În timp ce, multe dintre judeţele ţării au o economie dominată de investiţiile companiilor cu capital străin, Bacău şi Bistriţa-Năsăud numără doar câteva firme cu capital străin care şi-au găsit locul în topul celor mai mari companii din cele două judeţe.
