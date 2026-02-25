Topul celor mai mari 20 de companii din județul Bacău, dominat de afacerile cu capital românesc. Doar 3 firme străine se regăsesc în listă

Județele Bacău și Bistrița-Năsăud se remarcă în economia națională prin puterea antrepre­norială a companiilor locale, se arată într-un articol al Ziarului Financiar.

Ilustrație: Topul celor mai mari 20 de companii din judeţul Bacău după cifra de afaceri înregistrată în 2024. Sursa: zf.ro

Bacăul nu doar că are un top al primelor 20 de companii dominat de cele cu capital autohton, dar în listă se regăsesc lideri la nivel naţional în sectoarele lor: Dedeman și grupul UMB. O situaţie similară este şi în judeţul Bistriţa-Năsăud, însă, spre deosebire de Bacău, are companii mai mici, cu o forţă economică mai redusă (cea mai mare firmă antre­prenorială din judeţ este Teraplast, dar în top se înscriu şi Rombat, Frasinul, RAAL sau Carmo-Lact Prod).

Potrivit topului celor mai mari 20 de companii din judeţul Bacău după cifra de afaceri înregistrată în 2024, regăsim doar 3 firme cu capital străin, respectiv Elmet International (Israel) – locul 10, Virmercati East Europe (Italia) – locul 17 și HS Baco Panels SRL (Austria) – locul 18.

Primele cinci poziții din clasament sunt ocupate de Dedeman, cele trei firme din grupul UMB (SA&PE Construct SRL, Spedition UMB SRL și Tehnostrade SRL) și Chimcomplex Borzești.

În timp ce, multe dintre judeţele ţării au o economie dominată de investiţiile companiilor cu capital străin, Bacău şi Bistriţa-Năsăud numără doar câteva firme cu capital străin care şi-au găsit locul în topul celor mai mari companii din cele două judeţe.