Traficul de pasageri pe Aeroportul Bacău, în picaj! Cum explică managerul Bezniuc scăderea, în timp ce la nivel național traficul a crescut

Traficul pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a scăzut cu aproximativ 18% în 2025 față de anul anterior, în contrast cu evoluția națională, unde transportul aerian a continuat să crească.

Potrivit datelor centralizate la nivel național, aeroporturile din România au înregistrat în 2025 un total de 28.547.056 de pasageri, cu 9,66% mai mult față de 2024 și cu 22,86% peste nivelul din 2019, anul de referință pre-pandemie.

În acest context favorabil la nivel național, situația de la Bacău arată o evoluție inversă. Aeroportul băcăuan a fost tranzitat în 2025 de 451.036 de pasageri, față de peste 550.000 în anul-record 2024, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 20%. Datele indică o temperare a traficului după vârful atins cu un an în urmă.

GRAFIC: Traficul de pasageri pe aeroporturile din România, în 2025

Clasamentul național este dominat de Aeroportul Otopeni, cu peste 17 milioane de pasageri, urmat de Cluj (3,58 milioane), Iași (2,24 milioane) și Timișoara (1,45 milioane). În zona aeroporturilor regionale, Bacăul rămâne sub Suceava și Iași.

Cum explică situația managerul Radu Bezniuc?

Managerul Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, Radu Bezniuc, pune scăderea traficului în principal pe seama retragerii unor rute importante. „S-a retras Wizz cu zborul de Milano Malpensa, care însemna aproximativ 60.000 de pasageri”, explică acesta, adăugând că Dan Air „a rămas cu același număr de frecvențe, fără o creștere semnificativă”.

Un alt factor a fost reducerea drastică a pelerinajelor din Israel: „În 2024 au fost circa 23.000 de pelerini, față de aproximativ 4.000 în acest an”. În paralel, „Wizz a redirecționat fluxul de pasageri spre Suceava și Iași, spre bazele lor”, compania având „o putere de vânzare mult mai mare decât orice operator aerian din România” și o cotă de piață de peste 50%.

Chiar și în aceste condiții, aeroportul a încheiat anul pe plus din punct de vedere financiar. „Aeroportul a înregistrat profit, cu o creștere de 8% față de 2024 și o creștere a productivității per angajat. Cifra de afaceri este în creștere — câștigăm mai mult cu mai puțin”, spune Bezniuc.

Potrivit acestuia, 2025 este „un an al stabilizării aeroportului”, după creșterea puternică începută în 2023. Managerul subliniază că dezvoltarea viitoare depinde și de atractivitatea destinației: profilul pasagerilor, mediul universitar și de afaceri, turismul medical și implicarea autorităților locale în promovare.

„Operatorii aerieni urmăresc sustenabilitatea zborurilor. Rutele spre Paris și Dortmund nu au avut încărcarea necesară, ceea ce arată că cererea din județ crește organic, dar limitat. Pentru o creștere rapidă este nevoie de o implicare mult mai accentuată a autorităților locale”, concluzionează managerul aeroportului.