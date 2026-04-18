Tragedie în Gura Văii! O femeie a murit, în urma unui incendiu izbucnit într-una din încăperile locuinței

În dimineața zilei de 18 aprilie 2026, în jurul orei 07:42, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință.

La locul intervenției s-a deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS).

Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, fiind afectate bunuri dintr-o încăpere a locuinței.

Din nefericire, în interiorul imobilului a fost identificată o femeie, aflată în stare de inconștiență. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), prezent la fața locului, a constatat decesul acesteia.

Cauza probabilă: flacără-foc deschis în spații închise.

Incendiu devastator și în satul Pârul Boghii din comuna Pârgărești

Un incendiu devastator a avut loc în noaptea de 17 spre 18 aprilie, în comuna Pârgărești, sat Pârâul Boghii.

În jurul orei 02:45, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință de tip parter. La locul intervenției s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Totodată, pentru sprijin a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite de echipajele de intervenție. În urma evenimentului au ars acoperișul locuinței și o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, precum și bunuri din interior.

Cauza probabilă: jar, scântei-mijloace de încălzire nesupravegheate.