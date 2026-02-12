Tragedie în Letea Veche! Un bărbat și o femeie au murit într-un incendiu devastator

Un incendiu puternic a izbucnit, în cursul nopții trecute, în jurul orei 02:26, la o gospodărie situată pe strada Alexandru Ioan Cuza din comuna Letea Veche.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent cu flăcări și cu degajări mari de fum la nivelul locuinței și al anexelor.

Concomitent cu acțiunea de stingere a incendiului au fost constituite echipe de căutare salvare pentru identificarea eventualelor victime. Din păcate, pompierii au identificat două persoane decedate în interiorul unei anexe gospodărești. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 86 de ani și o femeie în vârstă de 83 de ani.

Flăcările au mistuit casa de locuit și trei anexe gospodărești, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 200 mp.

Specialiștii au stabilit că evenimentul a fost provocat, cel mai probabil, de jarul sau scânteile căzute din sistemele de încălzire.

„APEL CĂTRE CETĂȚENI: Având în vedere temperaturile scăzute, reamintim populației importanța verificării riguroase a sistemelor de încălzire. Nu lăsați sobele nesupravegheate, evitați supraîncălzirea acestora și asigurați-vă că materialele combustibile sunt ținute la distanță de sursele de foc” – ISU Bacău