Tragedie în Stănișești! Un bărbat de 79 de ani a murit într-un incendiu

Un incendiu puternic a izbucnit, noaptea trecută, la o locuință din comuna Stănișești, în urma căruia un bărbat a murit.

Echipajele Stației de Pompieri Podu Turcului au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de locuință, în com. Stănisesti, sat Slobozia.

La locul intervenției s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la o casă de locuit tip parter. S-a acționat rapid pentru localizarea incendiului.

„Din nefericire, în casă a fost găsită o persoana carbonizată, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 79 de ani”, transmite ISU Bacău.

Incendiul a fost lichidat. A ars in totalitate o casă tip parter pe o suprafață de aproximativ 50 mp.

Cauza probabilă a incendiului: jar/scântei căzut din sistemul de încălzire.