Tragedie în zona Cascadei Buciaș! Un tânăr de 22 de ani din Vrancea a murit înecat

Un tânăr de 22 de ani din Vrancea a murit sâmbătă după-amiază, înecat în apele râului Cașin, în zona Cascadei Buciaș, potrivit unupetrotus.ro.

Tragedia s-a petrecut sâmbătă după-amiază, pe 1 august, într-una dintre cele mai cunoscute zone turistice din apropierea municipiului Onești. Tânărul s-ar fi scăldat în râu ca să se răcorească, însă, la scurt timp, a dispărut sub apă.

La fața locului au intervenit echipajele de salvare, iar cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare după ce victima a fost scoasă din apă. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.