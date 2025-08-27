Tragedie la Asău! O adolescentă de 15 ani a fost lovită mortal de tren

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați, astăzi pe 27 august, despre producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău.

Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe direcția Adjud – Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.