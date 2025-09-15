Tragedie la Bârzulești! Un pieton din Gorj a fost spulberat pe DN 11 Onești – Bacău

Un accident grav s-a produs, în această după-amiază, pe DN11 Onești – Bacău, pe raza localității Bârzulești, după ce un pieton a fost lovit de o mașină în timp ce încerca să traverseze strada. Din nefericire, în urma impactului, pietonul a decedat, notează unupetrotus.ro.

Foto arhivă

Accidentul s-a produs în jurul orei 17.40.

„Un conducător auto în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11 pe direcţia Bacău către Oneşti, a surprins şi a accidentat mortal un pieton de 44 de ani, din judeţul Gorj, care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii. Conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, cms. Cătălina Crețu.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.