Tragedie la Palanca! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu tractorul

Un bărbat și-a pierdut viața, miercuri, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat în satul Cădărești, comuna Palanca.

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Pompierii militari băcăuani au intervenit pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului fiind trimise un echipaj de stingere din cadrul Punctului de Lucru Brusturoasa, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău și un elicopter SMURD Mureș.

La sosirea echipajelor, bărbatul era în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse, victima nu a răspuns intervenției, fiind declarat decesul.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia.