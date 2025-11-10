Tragedie la Stănișești! Un bărbat în vârsta de 79 de ani a murit carbonizat în propria locuinţă

Tragedie în judeţul Bacău unde un bărbat în vârsta de 79 de ani a murit carbonizat în propria locuinţă. Bătrânul locuia singur într-o căsuță veche izolată din comuna Stănişeşti.

Bătrânul locuia singur într-o căsuţă veche, izolată, din comuna Stănişeşti. De departe, vecinii au văzut flăcările şi au dat alarma, dar nimeni nu s-a mai putut apropia de casa cuprinsă de foc. Bătrânul se deplasa cu greutate şi nu s-a putut salva din calea flăcărilor. Vecinii au observat incendiul spre miezul nopţii, însă, în ciuda intervenţiei pompierilor militari, bătrânul nu a mai putut fi salvat.

Specialiştii spun că nenorocirea a fost cauzată de jarul căzut din sobă, iar poliţiştii au demarat şi ei o anchetă pentru ucidere din culpă.

Vasile Mustaţă, vecin: „Era foc destul şi pocnea, ardea până când au venit pompierii şi s-au apucat de stins. Sunase femeia aia, Rusu Ileana îi zice. Pe el l-au găsit mort acolo, în bordeiul lui.”

Reporter: „El nu se putea deplasa. De ce credeţi că nu a ieşit?”

Vasile Mustaţă, vecin: „Îl dureau picioarele, era cam bolnav.”

Reporter: „Aţi încercat să intraţi?”

Vasile Mustaţă, vecin: „Da, nu se mai putea intra, că ardea, pocnea azbestul cum pocneşte puşca mitralieră pe sus. Nu aveai cum să mai intri la el acolo.”

Reporter: „Cum de nu a ieşit el din casă să se salveze?”

Elena Marchidan, vecină: „Da, el se mişca greu şi, poate, i-o fi sărit scântei ceva… Nu a mai putut ieşi.”

Reporter: „E greu fără apă?”

Elena Marchidan, vecină: „De unde să o luăm? Ne-a luat-o Dumnezeu. Nu avea portiţă la sobă şi avea nişte coşuri de fum care trebuiau schimbate, dar nu au fost schimbate.”

Bătrânul ar fi avut, poate, o şansă dacă incendiul era observat mai devreme. Cel mai apropiat vecin este la câteva sute de metri distanţă, iar în zonă fântânile au secat de mult.

Reporter: „L-aţi văzut târziu.”

Maria Manole, vecină: „Da, târziu. M-a sunat şi pe mine cineva. A fost bărbatul meu, că am şi eu o casă acolo, lângă el. Am zis să nu sară vreo scânteie şi să ia foc.”

Reporter: „Avea vreo şansă dacă se vedea la timp focul?”

Maria Manole, vecină: „Dacă se vedea la timp, s-ar putea să fi avut. Dar nu este un strop de apă… până au ajuns pompierii, a fost prea târziu.”

Reporter: „Nu a mai putut intra nimeni să încerce să îl salveze?”

Maria Manole, vecină: „Da’ cine să intre în foc?”

Pompierii au ajuns cât au putut de repede după ce s-a dat alarma, însă casa bătrânească s-a transformat rapid într-un morman de lemne fumegânde.

Vlăduţ Trandafir, comandant staţie Podu Turcului: „La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit de aproximativ 50 de metri pătraţi. În interior a fost găsită o victimă de sex masculin, în vârstă de 79 de ani. Cauza probabilă a incendiului: jar căzut din sistemele de încălzire.”

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări şi-a găsit sfârşitul bătrânul.