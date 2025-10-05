Tragedie pe șosea! Un tânăr de 21 de ani a fost ucis și două minore rănite într-un accident produs de un şofer băut care conducea spre Buhuși

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit şi două minore, ambele în vârstă de 15 ani, au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Siliştea – comuna Români, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ.
În accident a fost rănit şi şoferul autoturismului, un tânăr în vârstă de 23 de ani, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.
„În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe DJ158, în localitatea Siliştea, având direcţia de deplasare spre Buhuşi, pe un sector de drum în curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod şi cu un autoturism ce se afla parcat în afara părţii carosabile, ulterior răsturnându-se pe cupolă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.
La faţa locului au intervenit pompieri şi cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.
„La sosirea forţelor de intervenţie, trei persoane erau ieşite din autoturism, iar o persoană în stare de inconştienţă se afla în interior. Pompierii au acţionat pentru scoaterea victimei din interiorul autoturismului. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, căpitanul Irina Popa.
Răniţii au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ. Şoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. Dacă va fi găsit vinovat pentru accident, acesta va fi condamnat la închisoare cu executare, potrivit Legii „Anastasia”.
Comentarii
Ionescu a zis
Pentru soferii care sunt prinsi ca au baut si conduc o masina , acestia trebuie sa fie condamnati la cel putin 10 ani inchisoare ,fara drept de eliberare conditionata. Totodata sa-i fie anulat dreptul de conducere pe viata. La ce folosesc regretele lui atunci cand omoara voluntar pietoni sau alti soferi nevinovati. Cereti pe toate caile ca legea sa fie mai aspra, iar judecarea sa se faca in procedura de urgenta.
Anamaria a zis
Parlamentarii PSD, PNL, UDMR si USR isi bat joc de popor, sunt complici la acest genocid de pe sosele, pentru ca in loc sa ia masuri de inasprire a legislatiei in ceea ce priveste pedepsele date soferilor care conduc agresiv, parlamentarii acestia – discutam aici despre cei ce sunt la putere si pot decide maine ceva bun – se ocupa de falsa criza economica, de implementarea unor masuri care duc la faliment tara si de prostirea populatiei cu retorici imbecile, gen vin rusii.