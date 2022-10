Transfer de 20.000 de euro! Cum a fost „suflat” campionul european Constantin Popovici de la Steaua, la CSM Bacău. „Aici este a doua mea casă!”

Campionul european de sărituri de la inălțime, (27 M) Popovici Constantin, a semnat cu CSM Bacău, a anunțat Adrian Gavriliu, directorul clubului. Transferul s-a făcut pentru o sumă record, asigurată de sponsori privați și chiar de sportivul, care este și student al Universității Vasile Alecsandri din Bacău..

„Sportivul a fost transferat, cu greu, de la clubul sportiv al Armatei și va reprezenta clubul nostru în competițiile de mare anvergură. Nu este ușor să «sufli» un sportiv sub contract cu Steaua București. Mă bucur că am reușit până la urmă. Costa este un sportiv cu mare experiență și il știu de când avea 7 ani. Mă bazez pe seriozitatea și talentul lui și sunt sigur că prin acest sport extrem, high diving, un sport foarte periculos, va duce imaginea clubului nostru acolo unde nu a mai fost”, a declarat Adrian Gavriliu, managerul CSM Bacău.

Campionul european s-a declarat încântat de legitimarea la CSM Bacău. „Îi mulțumesc directorului Adrian Gavriliu că s-a luptat pentru aducerea mea la Bacău. Aici este a doua mea casă. Voi munci ca până acum și voi «ridica» imaginea CSM Bacău pe stâncile de 27 de metri înălțime”, a declarat Constantin Popovici.

O afacere de 20.000 de euro

FOTO: managerul și antrenorul Adrian Gavriliu și Campionul european de sărituri de la inălțime, Constantin Popovici

Pentru Ziarul de Bacău, managerul Clubului Sportiv Municipal, Adrian Gavriliu a dezvăluit că transferul nu doar că nu a fost ușor, dar nu a fost nici ieftin. Cu ajutorul unor sponsorizări private, s-a achitat clauza de reziliere de 20.000 de euro. Cu bani, a contribuit chiar sportivul transferat, pentru că și-a dorit mult să părăsească Steaua, în favoarea Bacăului.

Potrivit directorului Adrian Gavriliu, care va fi și antrenorul lui Popovici, CSM Bacău va câștiga vizibilitate din acest transfer. „Este un transfer exotic, as putea spune. Eforturile pe care le am făcut pentru acest transfer sunt justificate de vizibilitatea, mediatizarea, spectaculozitatea și riscurile mari ale acestui sport, care îți taie răsuflarea. Am încercat și am așteptări să scot CSM Bacău din imaginea de provincie și să o duc în peisajele mirifice în care se desfășoară aceste competiții. Vreau ca sigla CSM Bacău să apară pe marile televiziuni și să aiba parte de milioanele de vizualizări de pe rețelele de socializare. CSM Bacău este un club relativ tânăr”, a explicat Gavriliu.

Constantin Popovici practică două sporturi. Primul este sărituri în apă, unde este campion național și component al echipei naționale. A fost finalist la Campionatele Europene de seniori și Campionatul Mondial. A fost și la un pas să îndeplinească baremul pentru Jocurile Olimpice.

Al doulea sport este high diving (sărituri de la 27 de metri înălțime), fiind primul campion european din istoria acestui sport extrem. Este totodată și multiplu medaliat în etapele mondiale organizate de Red Bull.

Ca nivel de salarizare, Constantin Popovici are cel mai mare contract din CSM Bacău, la sporturi individuale, dar „sub ce câștigă un handbalist de loc 10 în Liga Națională”, a precizat directorul Adrian Gavriliu.