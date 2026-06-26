Trei ani de școală „în exil” pentru mii de elevi din Bacău. Lucrările de reabilitare de la Ferdinand, Cuza, Pedagogic și Grădinița 18 stârnesc nemulțumirea părinților

Modernizarea mai multor unități de învățământ din municipiul Bacău intră în linie dreaptă, însă investițiile vin la pachet cu o perioadă de aproximativ trei ani în care mii de elevi vor fi nevoiți să învețe în alte spații decât cele în care au fost înscriși.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea și consolidarea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, o investiție de aproximativ 80 de milioane de lei. Proiectul tehnic este finalizat, iar în prezent se desfășoară licitația pentru desemnarea constructorului.

Unde vor fi mutați elevii celor patru școli reabilitate

Pe durata șantierului, cei aproximativ 1.300 de elevi ai școlii vor fi relocați în căminul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, soluție stabilită împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și conducerea unității de învățământ.

Nu doar elevii de la Școala „Alexandru Ioan Cuza” vor fi afectați de reorganizare. Potrivit Primăriei Bacău, ca urmare a lucrărilor de reabilitare ce vor începe în curând, elevii Colegiului Național „Ferdinand I” și ai Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” vor continua cursurile în spațiile excedentare și în căminele proprii, prin reorganizarea programului.

În același timp, copiii de la Grădinița nr. 18 vor fi împărțiți în trei locații: trei grupe la Grădinița nr. 17, trei grupe la Colegiul „Anghel Saligny” și o grupă la Grădinița nr. 29.

Reprezentanții Primăriei Bacău au transmis pentru Ziarul de Bacău că municipalitatea a pus la dispoziția Inspectoratului Școlar întreaga rețea școlară, iar decizia privind organizarea cursurilor a aparținut ISJ și conducerilor școlilor.

„Primăria Bacău a pus la dispoziția Inspectoratului Școlar toată rețeaua școlară. Decizia de organizare a actului educațional (unde, cine și cum) a aparținut ISJ și școlilor. Conducerile unităților de învățământ au identificat spațiile, le-au vizitat și au solicitat și primit fonduri pentru reabilitarea acestora”, au precizat reprezentanții Primăriei.

În prezent, licitațiile pentru desemnarea constructorilor la Școala „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul „Ferdinand I” și Colegiul Pedagogic sunt în desfășurare, iar pentru Grădinița nr. 18 Primăria spune că așteaptă semnarea contractului de finanțare.

„Mi-am înscris copilul la Școala 19, nu la Alecsandri”

Anunțul administrației locale a stârnit numeroase reacții din partea părinților, care spun că nu contestă necesitatea investițiilor, însă sunt nemulțumiți de durata lucrărilor și de efectele relocării.

„Este minunat că se vor renova toate școlile. Dar faptul că acum trebuie să merg până la mama naibii cu copilul nu îmi place deloc. Eu l-am înscris la Școala 19, nu la Alecsandri. Abia s-a învățat să meargă singură de acasă până la școală și înapoi, iar acum trebuie să ne trezim și mai de dimineață. Iar trei ani mi se pare exagerat de mult”, a scris o mamă.

O altă părinte atrage atenția că unii copii vor petrece aproape întreg ciclul gimnazial în altă clădire.

„Fiul meu intră acum în clasa a V-a. Dacă lucrările se vor întinde până în 2029, el își va termina practic întregul gimnaziu în altă locație și nu se va bucura de școala modernizată pentru care i se cere acum acest sacrificiu. Noi nu suntem împotriva investiției. Cerem doar transparență, explicații și soluții reale pentru copiii care vor suporta consecințele acestei relocări.”

Alți părinți ridică semne de întrebare privind condițiile în care vor învăța elevii în căminul Colegiului „Vasile Alecsandri”, întrebând dacă încăperile proiectate inițial ca dormitoare respectă toate normele necesare pentru funcționarea unor săli de clasă și dacă vor putea găzdui clase cu peste 30 de elevi.

Alte probleme, de la trafic la after-school

Printre nemulțumirile exprimate se regăsesc și problemele legate de traficul din zonă, lipsa locurilor de parcare, programul în două schimburi și timpul suplimentar pe care părinții îl vor petrece zilnic pentru a-și duce copiii la școală.

Problema a fost atinsă și în Consiliul Local. Reprezentantul Partidului Verzilor, Cristi Nechita, a atras atenția asupra problemei orelor de after-school. Acesta a declarat că mulți părinți sunt nemulțumiți că au dat bani pentru a amenaja spații unde să fie făcute orele de after-school, iar acum acestea nu vor mai fi disponibile. „Cred că ar trebui găsită o soluție, să îi susținem cumva”, a precizat consilierul.