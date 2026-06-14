Trei bărbați cu 12 câini de urmă, prinși la cules ilegal de trufe

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Ieri după-amiază, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au depistat în pădurea din zona localității Soci, comuna Pâncești, trei bărbați care recoltau trufe negre, folosindu-se în acest scop de 12 câini antrenați pentru căutare.

La momentul verificărilor, asupra acestora s-au găsit mai multe trufe proaspăt recoltate.

„Conform articolului 17, litera c) din Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, este interzisă «recoltarea din fondul forestier național a produselor nelemnoase specifice, fără acordul proprietarului și/sau al ocolului silvic care asigură administrarea pădurii».” Conform aceluiași articol, bărbații au fost sancționați cu amendă de 2.000 de lei fiecare, pentru că nu dețineau autorizație eliberată de Ocolul Silvic Bacău, care asigură administrarea pădurii în care au fost depistați.