Trei bărbați din Onești, reținuți după ce au tâlhărit un tânăr din Bacău

Trei bărbați din Onești au ajuns în arestul poliției, fiind bănuiți de tâlhărirea unui tânăr din municipiul Bacău.

Foto arhivă

Polițiștii Biroului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Oneşti au identificat 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 42 de ani, din localitate, bănuiți de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Totodată, a fost identificat telefonul mobil sustras prin violențe fizice și amenințări din posesia unui bărbat de 30 de ani, din Bacău, fiind astfel recuperat prejudiciul ȋn valoare de 700 de lei.

Cei în cauză au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore și au fost introduşi ȋn Arestul I.P.J Bacău.