Trei cazuri noi de gripă de tip B raportate în județul Bacău

Direcţia de Sănătate Publică Bacău a anunţat că, în ultima săptămână, au fost raportate trei cazuri noi de gripă de tip B, ceea ce ridică numărul total de îmbolnăviri, până în prezent, la 17 cazuri.

Cei mai afectaţi au fost copiii până în vârsta de 14 ani, acolo unde s-au înregistrat nouă îmbolnăviri, în timp ce la categoria de vârstă 15 – 49 de ani au fost înregistrate alte patru cazuri de gripă.

„Din raportările medicilor de familie, la nivelul judeţului Bacău, începând cu data de 1 septembrie şi până la acest moment, s-au vaccinat cu vaccin gripal 33.737 de persoane”, au precizat reprezentanţii DSP Bacău.

Tot în ultima săptămână au fost luate în evidenţă aproape 1.600 de cazuri de infecţii ale căilor superioare respiratorii, iar 23 de persoane, majoritatea copii, au fost internate în spital.

De asemenea, 189 de oameni au făcut pneumonii sau bronhopneumonii, iar 58 au fost internaţi în spital, de această dată cei mai mulţi fiind adulţi.

Ce este gripa?

Gripa este o infecție virală extrem de contagioasă a tractulului respirator superior (afectează nasul, gâtul și, uneori, plămânii), care se poate transmite prin secreții respiratorii produse de persoanele infectate atunci când strănută sau tușesc.

Simptomele gripei se instalează de obicei brusc și pot fi: febră sau stări subfebrile; dureri de cap (cefalee); tuse; durere în gât; congestie nazală/ rinoree; dureri musculare sau dureri difuze generalizate; oboseală; unele persoane pot avea vărsături și diaree, deși acest lucru este mai frecvent la copii decât la adulți.

Este important de reținut că nu toate persoanele cu gripă fac febră.