Trei copii din Mănăstirea Cașin, găsiți rătăcind prin Onești. Polițiștii i-au dus acasă, în siguranță

Trei copii cu vârste de 7, 9 și 12 ani au fost găsiți rătăcind pe Bulevardul Oituz din municipiul Onești.

Pe data de 23 septembri, în jurul orei 21.30, polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Onești au identificat pe Bulevardul Oituz din localitate, 3 minori, de 7,9 și 12 ani, din comuna Mănăstirea-Cașin.

Întrucât aceștia erau dezorientați și nesupravegheați, polițiștii i-au transportat la domiciliu unde au fost predați mamei acestora, o femeie de 44 de ani.

Polițiștii atrag atenția părinților cu privire la supravegherea minorilor. Totodată, este datoria lor să îi învețe pe copii să nu se îndepărteze de locuință și să anunțe în orice moment locul unde aceștia se află.

