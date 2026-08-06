Trei jandarmi băcăuani, distinși de Ministerul Afacerilor Interne pentru curaj, integritate și rezultate deosebite

Profesionalismul, curajul și corectitudinea de care au dat dovadă trei dintre jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost recent recunoscute la nivel național, prin acordarea Diplomei de Merit din partea Ministerului Afacerilor Interne, pentru rezultate deosebite obținute în activitate.

Distincția a fost înmânată într-un cadru festiv de către prim-adjunctul inspectorului șef, colonelul Mihai Munteanu, făcând parte din cele 35 de diplome acordate la nivel național cu ocazia Zilei Ministerului.

Plutonierul adjutant Marius Cociaș și plutonierul adjutant șef Ștefan Florea sunt exemple ale devotamentului față de cetățeni. Cei doi s-au remarcat prin rezultate deosebite și intervenții prompte în diverse situații de urgență, acordând primul ajutor și sprijin persoanelor aflate în dificultate până la sosirea echipajelor specializate.

A treia distincție i-a revenit plutonierului adjutant șef Fanică Călin Adam, apreciat pentru probitate morală, integritate exemplară manifestată inclusiv în timpul liber, precum și pentru rezultatele foarte bune obținute de-a lungul întregii cariere.

Diplomele de Merit au fost acordate de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, „în semn de profund respect și recunoștință pentru curajul, profesionalismul și spiritul de sacrificiu în slujba siguranței comunității și pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit datoria față de cetățeni și de țară.”

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău îi felicită pe această cale pe cei trei jandarmi pentru exemplul de dăruire, confirmând încă o dată că jandarmii băcăuani rămân un pilon de încredere, siguranță și omenie pentru întreaga comunitate.