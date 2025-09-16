Trei mașini au fost avariate pe o stradă din Bacău, din cauza unui șofer beat

Trei mașini au fost avariate pe o stradă din Bacău, din vina unui șofer băut care a pierdut controlul volanului.

Potrivit polițiștilor, pe 15 septembrie, pe strada Neagoe Vodă din municipiul Bacău, un bărbat de 54 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism cu direcţia de deplasare dinspre strada Banca Națională către strada Ardealului, ar fi pierdut controlul autoturismului, intrând în coliziune cu un autovehicul parcat, ulterior, fiind proiectat într-un alt autoturism parcat.

În urma evenimentului rutier, a rezultat avarierea celor trei autovehicule. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 1,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, acestuia fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările continuă.