Trei școli de patrimoniu, Ferdinand, Pedagogic și Cuza, intră în reabilitare. Investiții de peste 250 de milioane de lei, aprobate de pe o zi pe alta

Consiliul Local Bacău se reunește astăzi, într-o ședință convocată de pe o zi pe alta, pentru a aproba trei proiecte majore de investiții în infrastructura educațională. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea a trei clădiri de patrimoniu care adăpostesc colegiile naționale „Ferdinand I” și Pedagogic „Ștefan cel Mare”, respectiv Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”.

Valoarea totală cumulată a acestor investiții depășește 250 de milioane de lei. Toate proiectele au în comun intenția municipalității de a reabilita clădiri istorice cu valoare arhitecturală și educațională, aflate într-o stare avansată de degradare, și de a le transforma în spații moderne, eficiente energetic și sigure pentru elevi și profesori.

Colegiul Național „Ferdinand I” va beneficia de o investiție în valoare totală de 91,35 milioane de lei. Clădirea, construită în 1890 și extinsă în anii 1920 și 1970, este monument istoric de categoria B și necesită lucrări ample de consolidare structurală, restaurare și eficientizare energetică. Proiectul prevede refacerea elementelor arhitecturale originale, modernizarea completă a instalațiilor și introducerea de tehnologii verzi, panouri fotovoltaice și pompe de căldură, în paralel cu măsuri de protejare a patrimoniului construit.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, situat într-o clădire construită între 1923 și 1928, urmează să fie restaurat în baza unui proiect cu o valoare de 87,8 milioane de lei. Fosta Școală Normală de băieți, actual monument istoric, prezintă deficiențe structurale semnificative, fiind încadrată în clasele de risc seismic RS III și RS II. Documentația prevede consolidarea integrală a clădirii, modernizarea energetică și restaurarea detaliilor arhitecturale, cu respectarea principiilor de intervenție pentru monumente: compatibilitatea materialelor, reversibilitatea soluțiilor și diferențierea între elementele noi și cele originale.

De asemenea, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, aflată într-o clădire istorică de peste un secol, este inclusă pe lista de investiții. Proiectul vizează consolidarea structurală, reabilitarea arhitecturală, refacerea instalațiilor și creșterea eficienței energetice, cu păstrarea valorii de patrimoniu a imobilului. Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la peste 70 de milioane de lei.

Împreună, cele trei proiecte destinate infrastructurii educaționale totalizează investiții publice de peste 250 de milioane de lei, finanțate din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și din bugetul local.

Pe lângă acestea, pe ordinea de zi a ședinței se mai află și proiectul de hotărâre privind coridorul rutier Centru – Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș, evaluat la aproximativ 70 de milioane de lei.

Decizii luate de pe o zi pe alta, fără timp pentru analiză

Toate cele patru proiecte au fost introduse în ședința convocată ieri pentru astăzi, fără prea multă consultare publică și fără un interval rezonabil pentru analiză. Consilierii locali au primit mii de pagini de documentații tehnice pe care trebuie să le studieze și să le voteze într-un interval de mai puțin de 24 de ore.

Ședința extraordinară este programată astăzi, la ora 9:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”. Ultimele întruniri ale forului deliberativ local nu au fost transmise live, astfel încât discuțiile sunt accesibile fie la fața locului, fie mult după, în procesele verbale publicate ulterior pe site-ul primăriei, la secțiunea aferentă din Monitorul Oficial Local.