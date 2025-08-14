Trei spărgători de case din Ghimeș-Făget, arestați preventiv pentru 30 de zile

Două gospodării din Ghimeș-Făget au fost prădate de trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 31 de ani. Hoții au încercat să spargă și casa unei bătrâne, dar nu au reușit.

Foto: arhivă

„Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Burusturoasa au fost sesizați despre faptul că, persoane necunoscute ar fi sustras din imobilul unui bărbat de 38 de ani, din comuna Ghimeş-Făget, mai multe bunuri în valoare de aproximativ 1.500 de lei, iar din locuința unei femei de 51 de ani, ar fi sustras un telefon mobil în valoare de 500 de lei și un card bancar”, transmite IPJ Bacău.

Din cercetări, polițiștii au stabilit că, în perioada 25 iulie-04 august, 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 31 de ani, ar fi pătruns fără drept, în imobilele celor doi localnici, de unde ar fi sustras bunurile. De asemenea, aceștia ar fi încercat să sustragă bunuri și din locuința unei bătrâne de 83 de ani.

Pe 12 august, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști, bunurile sustrase au fost recuperate în totalitate.

În baza probatoriului administrat, cei trei bărbați au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore și ulterior, prezentați instanței care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.