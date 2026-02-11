Trei tineri din Podu Turcului, reținuți pentru furt calificat! Una dintre victime: un bătrân de 93 de ani

Trei tineri cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani din Podu Turcului, bănuiți că au dat mai multe spargeri în localitate, au fost reținuți.

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, au documentat activitatea infracțională a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, bănuiți de comiterea unor infracțiuni de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că doi dintre aceștia, de 20, respectiv 30 de ani, ar fi pătruns, pe 3 februarie, în curtea locuinței unui bărbat de 93 de ani, din comuna Stănișești, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, în valoare de aproximativ 1.000 de lei.

Cel de-al treilea bărbat, în vârstă de 35 de ani, pe 6 februarie, ar fi pătruns într-un magazin alimentar din aceeași localitate, de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 4.000 de lei.

Bunurile furate au fost recuperate aproape în totalitate și predate proprietarilor.

În urma administrării probatoriului, față de cei trei bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul IPJ Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unor dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.