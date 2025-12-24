Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere în Ajunul Crăciunului

Haos la Gara de Nord pe Ajunul Crăciunului, transmite Mediafax. Trenul IR 1657 pe ruta București Nord-Bacău a plecat cu 73 de minute întârziere.
Călătorii care se îndreaptă spre casă pentru sărbători au fost nevoiți să aștepte peste o oră în gară.
Trenul care trebuia să plece la ora 15:00 din București Nord a pornit abia după ora 16:00.
Cauza întârzierii pare să fie o problemă la trecerea fără oprire prin Buftea.
Trenul IR 1657 circulă pe linia 10A și deservește una dintre cele mai importante rute din țară, conectând Capitala cu Moldova.
