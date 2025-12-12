Tumoare de 4,2 kg la splină, scoasă laparoscopic dintr-un adolescent. Intervenția, realizată de o echipă condusă de dr. Galinescu, de la SJU Bacău

Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău a realizat, în premieră, pentru spital, dar și ca procedură rară în centrele non-universitare din România, o intervenție minim invazivă complexă, pentru tratamentul unei tumori gigant.

Pacientul, în vârstă de 16 ani, prezenta o formațiune tumorală chistică benignă, situată la nivelul polului superior al splinei, cu un volum estimat preoperator la aproximativ 2.500 ml, prin investigații imagistice complexe (inclusiv CT cu reconstrucție 3D a vascularizației). Intraoperator s-a dovedit a fi de 3.000 ml, cu o greutate totală de 4,2 kg și o lungime, în axul lung, de 24 de cm. Dimensiunile excepționale ale tumorii au făcut ca intervenția să reprezinte o provocare chirurgicală majoră.

„Operația a fost realizată laparoscopic, într-un mod minim invaziv, și a constat în îndepărtarea tumorii, împreună cu polul superior al splinei, păstrând, în același timp, polul inferior splenic. Această abordare conservatoare, de menținere a unei părți din splină, are ca obiectiv reducerea riscului de infecții grave post-splenectomie (OPSI), cauzate de germeni, precum Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis sau Haemophilus influenzae”, a declarat dr. Mihai-Codrin Galinescu, medicul șef al Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.

O echipă multidisciplinară și un efort major

Intervenția a avut loc în noul bloc operator, complet renovat și dotat la cele mai înalte standarde, unitate în care sunt disponibile echipamente laparoscopice de ultimă generație, instrumente dedicate chirurgiei minim invazive pediatrice, iluminare, vizualizare și ergonomie de nivel european, condiții de siguranță și sterilizare optimizate.

Procedura a fost realizată de o echipă chirurgicală, anestezică și de terapie intensivă pediatrică, cu un nivel ridicat de pregătire. Pacientul a beneficiat de anestezie generală efectuată la standarde înalte, monitorizare intraoperatorie avansată și îngrijiri postoperatorii specializate, în compartimentul de ATI pediatrie al SJU Bacău.

Personalul medical care s-a ocupat de îngrijirea pacientului a fost format din dr. Mihai Galinescu, dr. Anca Timofte, dr. Petru Papuc, as. sală Milica Olaru și îngrijitor Delia Crăciun, din echipa operatorie. Din echipa anestezică au făcut parte dr. Irena Galinescu și as. anestezie Ramona Nediță.

Pacientul are o evoluție postoperatorie favorabilă

Partea cea mai bună este că pacientul minor a avut o evoluție excelentă, fără complicații postoperatorii, fiind externat la doar 5 zile de la intervenție.

„Această intervenție demonstrează cât de mult potențial are chirurgia pediatrică moderna, atunci când are la dispoziție un bloc operator performant și o echipă dedicată. Operația a fost posibilă datorită dotărilor avansate, a colaborării multidisciplinare și a expertizei acumulate în procedurile minim invazive. Este un pas important pentru pacienții pediatrici ai județului Bacău și pentru rolul spitalului nostrum, ca centru de excelență în abordările moderne”, potrivit dr. Mihai-Codrin Galinescu, șef Secție Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.

„Băiatul ni s-a plâns, într-o zi, că îl deranjează într-o parte și, după ce am mers la medicul de familie, am început să solicităm ajutorul doctorilor de specialitate. După examinări intense, am primit vestea cea rea care ne-a lovit ca un trăsnet. Eram devastată și m-am rugat intens Fericitului Ieremia Valahul, despre care vă invit să citiți, măcar. La scurt timp, un medic din Onești m-a trimis la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde mi s-a spus că ajungem «pe mâini bune». Și, drept vă spun, așa a fost. Am găsit aici ceea ce nu mă așteptam, și cred că multă lume nu cunoaște, nici nu apreciază. E ceva de vis, de la condițiile găsite aici, la calitatea profesională și umană a întregului personal: medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare etc. Plec mulțumită și fericită că necazul nostru a dispărut”, a declarat mama pacientului. (sursa: comunicat de presă)