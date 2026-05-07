Tumoră renală de mari dimensiuni, operată cu succes la un pacient de 72 ani, la Spitalul din Buhuși

Un bărbat de 72 de ani, cu o tumoră renală de mari dimesniuni, a fost operat cu succes de echipa medicală a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Bărbatul s-a prezentat în cabinetul de urologie din Ambulatoriul Integrat acuzând sânge în urină. După efectuarea unor investigații imagistice, respectiv ecografie și tomografie computerizată (CT), medicii au descoperit o tumoră mare la rinichiul drept, cu dimensiuni de aproximativ 15,2 x 13 x 12,2 cm.

Din cauza dimensiunilor extinse ale tumorii, echipa medicală a decis îndepărtarea completă (nefrectomie radicală) a rinichiului drept printr-o operație clasică. Intervenția a decurs în condiții bune, iar evoluția postoperatorie a pacientului a fost favorabilă.

„Nefrectomia radicală reprezintă o intervenție chirurgicală majoră prin care se îndepărtează complet rinichiul afectat, împreună cu țesutul adipos din jur, fiind indicată în cazurile tumorale avansate” – transmit reprezentanții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Echipa medicală implicată a fost formată din:

  • dr. Druță Sandu – medic specialist urologie
  • dr. E. Ș.– medic primar urologie
  • dr. Smochină Natalia – medic specialist A.T.I.
  • asistenți medicali și personal auxiliar.

