UiPath, compania oneșteanului Daniel Dines, va automatiza procesele în mai multe instituții publice până la finele anului

UiPath, compania oneșteanului Daniel Dines, a câștigat un contract prin care va implementa soluții de tip RPA (automatizare software a proceselor) în cel puțin 18 instituții ale statului până la finele acestui an, o investiție finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu aproape 15 milioane de euro, scrie Economedia.ro.

„Reapar roboții la guvern! Nu e vorba de ION care dădea interviuri prearanjate, ci de roboți software de automatizare a proceselor — adică RPA (Robot Process Automation), produsul primului unicorn românesc – UiPath. Practic niște „muncitori digitali” puși pe treabă”, a scris deputatul Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook.

Rolul roboților va fi de a prelua sarcinile plictisitoare și repetitive din administrație, precum: completat formulare, verificat date, copiat dintr-un tabel în altul sau chiar preluare de date din documente scanate.

„În loc să stea un funcționar minute întregi pentru a trece într-o bază de date informațiile dintr-un document, o face un astfel de robot în câteva secunde. În primă fază se vor automatiza cel puțin 240 de procese administrative. E ca și cum ai avea sute de funcționari invizibili care nu obosesc, nu greșesc și nu se plictisesc să facă același lucru în fiecare zi. Și mai muncesc și după program, seara, sâmbăta, duminica și de sărbătorile legale. Sunt convins că după ce vor vedea cât de bine e să scape de mirosul dosarelor prăfuite, administrația va prinde gustul și va cere mai mult”, a mai scris Mihaiu.

